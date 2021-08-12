В Жигулевске поймали мужчину с 11 граммами метилэфедрона

Мужчину задержали возле его дома Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Жигулевске у 41-летнего местного жителя нашли в шортах коробку с тремя полиэтиленовыми пакетами, в которых было кристаллическое вещество. Им оказался наркотик – производное N-метилэфедрона, массой 11,366 грамм.

— В доме подозреваемого обнаружены стеклянные трубки с наслоением, сотовые телефоны и планшетный компьютер, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности за похожие преступления. Он рассказал, что наркотик купил через интернет для себя.

Уже возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы от трех до десяти лет.