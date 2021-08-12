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Общество12 августа 2021 10:49

Серебряный призер Олимпиады в Токио проведет зарядку для жителей Тольятти

Ольга Фомина проведет мастер-класс 14 августа - в День физкультурника
Геннадий ВЕТРОВ
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Ольга готова сделать зарядку с земляками

Ольга готова сделать зарядку с земляками

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

14 августа, в День физкультурника, в Тольятти пройдет "Зарядка с чемпионом". Проведет ее серебряный призер Олимпийский игр в Токио, местная гандболистка Ольга Фомина.

На мероприятие приглашают всех любителей спорта и здорового образа жизни. Состоится оно на открытой площадке возле спортивного комплекса "Олимп" в 11 часов утра. Фомина и партнеры по команде "Лада" проведут мастер-класс по гандболу и разминку.

В программе также предусмотрено вручение призов. Спортсмены дадут награды победителям городских спортивных соревнований "Семейные старты". Завершится зарядка фото- и автрограф-сессией с Ольгой Фоминой. Добавим, что подобные акции по инициативе "Единой России" 14 августа пройдут по всей стране.