Серебряный призер Олимпиады в Токио проведет зарядку для жителей Тольятти

Ольга готова сделать зарядку с земляками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

14 августа, в День физкультурника, в Тольятти пройдет "Зарядка с чемпионом". Проведет ее серебряный призер Олимпийский игр в Токио, местная гандболистка Ольга Фомина.

На мероприятие приглашают всех любителей спорта и здорового образа жизни. Состоится оно на открытой площадке возле спортивного комплекса "Олимп" в 11 часов утра. Фомина и партнеры по команде "Лада" проведут мастер-класс по гандболу и разминку.

В программе также предусмотрено вручение призов. Спортсмены дадут награды победителям городских спортивных соревнований "Семейные старты". Завершится зарядка фото- и автрограф-сессией с Ольгой Фоминой. Добавим, что подобные акции по инициативе "Единой России" 14 августа пройдут по всей стране.