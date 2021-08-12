В Самарской области снова более 400 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в четверг, 12 августа, нашли 454 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Из ранее заболевших выздоровел 201 человек.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 81 844 человек, из которых выписались по выздоровлению 73 306.

Объявлено о 20-ти новых смертельных случаев, всего из заболевших скончались 2 839 человек.

В целом по стране 21 932 новых случаев в 85-ти регионах страны, всего с начала пандемии заболели порядка 6,5 млн человек.

Наиболее действенным способом защиты от коронавируса называют вакцинацию, в Самарскую области привезли новые дозы вакцин, обе прививки сделали более 700 тысяч человек.