Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 августа 2021 11:32

В Самарской области 454 новых случаев заражения коронавирусом: данные на 12 августа 2021

Всего коронавирусом в регионе заболели более 80 тысяч человек
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Самарской области снова более 400 новых заразившихся

В Самарской области снова более 400 новых заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в четверг, 12 августа, нашли 454 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Из ранее заболевших выздоровел 201 человек.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 81 844 человек, из которых выписались по выздоровлению 73 306.

Объявлено о 20-ти новых смертельных случаев, всего из заболевших скончались 2 839 человек.

В целом по стране 21 932 новых случаев в 85-ти регионах страны, всего с начала пандемии заболели порядка 6,5 млн человек.

Наиболее действенным способом защиты от коронавируса называют вакцинацию, в Самарскую области привезли новые дозы вакцин, обе прививки сделали более 700 тысяч человек.