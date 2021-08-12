В Самаре иномарка врезалась в отечественный автомобиль, есть пострадавшие

Водителя отечественного легкового автомобиля доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера днем, 11 августа, в Самаре произошло ДТП. Около 11:22 на перекрестке неравнозначных дорог на улицах Пугачевской и Свободы автомобиль «Opel Zafira» столкнулся с «ВАЗ 111830».

— 43-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, не уступил машинам, которые ехали по главной дороге, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадал 50-летний водитель отечественной легковушки. Он был доставлен в больницу, его состояние неизвестно.

Стаж вождения виновника аварии составляет 25 лет, за рулем он находился в трезвом состоянии. Сотрудники полиции выясняют подробности случившегося.