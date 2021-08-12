В Самарской области пенсионер сбил 15-летнего мальчика

Мальчик шел по обочине справа попутно движению транспорта Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера вечером, 11 августа, в селе Большая Черниговка произошла авария. Примерно в 17:10 водитель «Skoda Octavia» наехал на 15-летнего мальчика.

— 70-летний мужчина ехал по улице Чапаевской в сторону Колхозного переулка. Он превысил скорость и около дома № 115 сбил пешехода, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Подросток шел по обочине с правой стороны попутно движению транспорта. В результате ДТП пострадавшего мальчика отвезли в ближайшую больницу. На данный момент его состояние здоровья удовлетворительное.

Пенсионер в течение года правила дорожного движения не нарушал. По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.