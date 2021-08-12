В Самаре незаконно продали государственную награду

Продавцов государственной награды могут привлечь к уголовной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело по факту незаконной продажи государственной награды – медали «За оборону Москвы». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Медаль продали в июле этого года, при этом закон запрещает свободный оборот награды. Сейчас устанавливаются все причастные, виновным грозит штраф, исправительные работы или арест на три месяца.

Медаль «За оборону Москвы» учреждена 1 мая 1944 года. Ею награждались все участники обороны столицы, в том числе, гражданские лица, которые защищали город, строили оборонительные укрепления, ухаживали за больными и ранеными.