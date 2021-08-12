В Самарской области на дорогах уложили более 50 процентов асфальта

Общая протяженность обновленного асфальта более 150 км ФОТО: минстрой Самары Фото: СОЦСЕТИ

На дорогах региона уложили более 50 процентов асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

— Это сделано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», — уточнили в минстрое региона.

Протяженность сделанных участков дорог через Осинки-Приволжье составила 17 км, Ракитовское шоссе – 3,8 км, Большая Глушица-Благодатовка – 12,79 км, Отрадный-Богатое-Борское – 11,26 км и сокский мост – 318 м.

В настоящий момент там, где ремонт еще не завершен, активно ведутся работы на дорогах. Общая протяженность обновленного асфальта более 150 км, как на районных дорогах, так и городских.