В Самаре приступили к обновлению улицы Мяги

Завершить ремонт планируют в конце лета ФОТО: администрация Самары Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре обновят улицу Мяги от Гагарина до Партизанской во всю ширину проезжей части. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

— Для Мяги был выбран «карточный» метод. Общая площадь предстоящих работ около 7,3 тысяч квадратных метров, — рассказали в администрации Самары.

Работы начались в ночь на 11 августа. За минуту машина делает срез пяти метров асфальтобетонного покрытия, после чего асфальт поступает в барабаны. Там он крошится и по ленте перемещается в самосвал.

После окончания первого этапа будут подниматься смотровые решетки и дождеприемные колодца, после чего начнется укладка.

Ремонт планируют завершить в конце лета, так что в сентябре жители региона смогут ездить по новому дорожному покрытию.