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Общество12 августа 2021 13:42

На Пугачевском тракте из-за дорожных работ автобусы пускают в объезд

Изменилась схема движения автобусных маршрутов 26 и 76
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Куйбышевском районе из-за дорожных работ изменили движение общественного транспорта

В Куйбышевском районе из-за дорожных работ изменили движение общественного транспорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе автобусы пускают в объезд из-за дорожных работ на Пугачевском тракте. Об этом сообщает транспортная компания "СамараАвтоГаз".

Работы идут на участке от Калининградской до Грозненской. Из-за этого автобусы маршрутов 26 и 76 поедут в объезд по улице Калининградской, 40 лет Пионерии, затем - по Грозненской и далее в сторону улицы Бакинской по своему маршруту.

О том, когда будет восстановлена прежняя схема движения, не сообщается.

Ранее в Самаре начались работы по благоустройству на улице Мяги.