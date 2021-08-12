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Общество12 августа 2021 15:34

В Самарской области охотник случайно застрелил загонщика

Мужчина предстанет перед судом за убийство по неосторожности
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самарской области охотник застрелил загонщика

В Самарской области охотник застрелил загонщика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенью прошлого года в Сергиевском районе Самарской области произошла трагедия во время охоты. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 64-летний мужчина участвовал в коллективной охоте на территории охотничьего угодья. Когда охота закончилась, мужчина выстрелил в сторону раненого животного, но попал в грудь сотруднику угодья, осуществлявшему загон животных. Загонщик скончался на месте происшествия.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело, теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.