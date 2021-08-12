«Единороссы» узнали, могут ли в Кинельском районе развивать самарские бренды

В Кинельском районе много проектов, направленных на импортозамещение Фото: Предоставлено "Комсомолке"

10 августа "Единая Россия" провела выездное мероприятие в Кинельском районе. Внимание было уделено вопросам реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" и партийного проекта "Российское село".

Глава района Юрий Жидков показал руководителю фракции "ЕР" в самарской губернской думе Александру Живайкину несколько успешных сельских предприятий. На них возлагают большие надежды.

Среди мест, которые посетили участники мероприятия - колхоз имени Куйбышева в селе Красносамарское. Это одна из передовых животноводческих ферм, специализирующихся на производстве молока и мяса. Также они побывали на НПП "Агросад" в селе Бобровка, где развивают садоводство и агротуризм. Там же функционирует и ООО "Волгаагромаш", занимающееся изготовлением сельскохозяйственной техники.

- В нашей губернии очень много производственников, которые создают собственные уникальные товары - продукты, качеству которых могут позавидовать ведущие европейские производители. Безусловно, такие люди нуждаются в помощи со стороны государства, - заявил Александр Живайкин.

Депутат уверен, что в Самарской области много делается для поддержки сельхозпроизводителей. Власти также считают необходимым рассматривать новые методики в подходах к господдержке.

Кроме того, благодаря программе комплексного развития сельских территорий в 2021 году в Кинельском районе продолжается благоустройство сквера в поселке Октябрьский, а Бобровке вновь построены и заасфальтированы пешеходные дорожки вокруг парка, появилось уличное освещение, установлен детский игровой комплекс. Совсем скоро там появятся скамеек, урн, вазонов с цветами.