Следственный комитет России заинтересовался гибелью девочки в кресле стоматолога в Тольятти

Девочка не выдержала анестезии Фото: СОЦСЕТИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастыркин дал указание поставить на контроль центрального аппарата ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти 10-летней девочки в кабинете стоматолога в Тольятти.

- Назначен комплекс необходимых экспертиз, изъята документация, имеющая значение для следствия. Александр Бастрыкин дал указание в рамках расследования установить не только все обстоятельства произошедших событий, но и изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений в отношении ребенка, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ЧП в Тольятти произошло 8 августа. По данным следствия, у девочки заболел зуб, и семья обратилась в частную стоматологию. Врач назначил операцию, но второклассница не выдержала введенный наркоз и скончалась.