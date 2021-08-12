Более 68 % сотрудников СамГЭС прошли вакцинацию от коронавируса

Вакцинация в СамГЭС продолжается Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сотрудники СамГЭС поддерживают вакцинацию от коронавируса. Особенностью деятельности гарантирующего поставщика является непосредственный контакт с потребителями - в многочисленных офисах и по месту жительства потребителей. Все меры безопасности в эти моменты должны быть соблюдены.

В СамГЭС с самого начала пандемии предпринимали необходимые меры для того, чтобы сотрудники и потребители не рисковали здоровьем. Работники компании использовали средства личной защиты, осуществляли дезинфекцию помещений и транспорта, постоянно находились на связи с медиками.

Вакцины от Covid-19 - дополнительная возможность защитить сотрудников СамГЭС от опасной болезни. Информирования о важности прививки осуществлялась среди персонала по многим направлениям: проводились встречи с медиками, экспертами, призывы о необходимости процедуры трансриловались в корпоративных социальных сетях и издании "Вестник СамГЭС". В отделениях сегодня можно увидеть мотивационные плакаты. В залах ожидания потребителей показывают соответствующие ролики.

Вакцинацию сотрудников компании на рабочих местах на протяжении двух месяцев осуществляют три мобильные медицинские бригады. Сейчас вакцинировано 249 человек - 68,4 % от всего персонала.

Прививочная кампания по борьбе с коронавирусной инфекцией в СамГЭС продолжается. Ее задача - вакцинировать весь персонал компании.