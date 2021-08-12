Блогер из Самары поехал на дерби «Крыльев Советов» и «Рубина» в Казань на велосипеде

Максим поехал на велосипеде в Казань, чтобы поддержать любимую команду. Фото: Андрей Захаров

Самарец Максим Меженин, автор ютуб-канала «Изнанка футбола» и ярый фанат «Крыльев Советов», отправился на велосипеде в Казань на матч нашей команды с «Рубином». Игра состоится в это воскресенье, а в четверг Максим уже стартовал из Самары, чтобы успеть на матч.

Самарская команда «Крылья Советов» поддержала своего болельщика и пожелала Максиму хорошей дороги. Футболисты ждут блогера на матче, ему предстоит преодолеть 350 км на велосипеде.

Матч «Крылья Советов» - «Рубин» состоится в Казани 15 августа в 20:00 по мск.