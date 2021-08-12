Армен Бенян: «Нам сейчас поможет только коллективный иммунитет»

Сегодня в Самарской области в среднем прививают около 9 тысяч человек ежедневно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян предупредил самарцев, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе может ухудшиться. По словам министра, это произойдет в том случае, если не будут увеличены темпы вакцинации от COVID-19.

- Сейчас ситуация с новой коронавирусной инфекцией в регионе самая сложная за все время пандемии, ежедневно мы фиксируем более четырех сотен заболевших, а даже в осенее-зимний период это число составляло чуть более 300 человек в день, - отметил Армен Бенян. - Мы еще не достигли плато, ситуация может ухудшиться, мы к этому готовы. Если бы не высокие темпы вакцинации, то каждый день число заболевших исчислялось бы тысячами. И сейчас уберечь нас может только коллективный иммунитет, а для этого нужно до середины сентября привить еще около 600 тысяч человек.

Министр рассказал, что сейчас в регионе первым компонентом привито более 900 тысяч человек, завершили вакцинацию более 730 тысяч. В среднем в день прививают около 9 тысяч самарцев, однако система здравоохранения готова к более существенным показателям - медики готовы вакцинировать до 17 тысяч человек в сутки.

- Вакцины достаточно, сейчас в наличии есть более 80 тысяч доз, они распределены между медучреждениями, - пояснил Армен Бенян.