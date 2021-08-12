В минздраве рассказали, когда в Самаре начнут делать прививки от гриппа

Старт вакцинации от гриппа уже не за горами Фото: Анастасия ОСИПОВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, когда в регионе начнется традиционная прививочная кампания от гриппа. По словам министра, уже в ближайшее время самарские власти ждут федеральных поставок вакцины.

- Мы планируем начать вакцинацию от гриппа во второй половине августа и закончить в декабре, - рассказал Армен Бенян. - В общей сложности планируем привить 60% всего (а не только взрослого, как при вакцинации от коронавируса) населения региона - а это 1,9 млн человек.

Медик отметил, что делать прививку от гриппа лучше уже после вакцинации от коронавируса. При этом после получения второй дозы вакцины до прививки от гриппа должно пройти не менее двух недель.