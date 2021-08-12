Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев вызван в сборную России

Сергей Пинаев будет играть за юношескую сборную России. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Нападающий самарской футбольной команды «Крылья Советов» Сергей Пиняев был вызван в юношескую сборную России.

Как стало известно, национальная команда проведет учебно-тренировочные сборы с 30 августа по 1 сентября в Москве, а после отправится в Словению. Турнир «Slovakia Cup» продлится до 8 сентября.

Стоит отметить, что юношеская сборная России по футболу будет выступать в 1-м отборочном турнире Чемпионата Европы – 2022 (юноши до 19 лет). Сборная сыграет с Грецией 10 ноября, 13 ноября состоится встреча со сборной Германии, а 16 ноября россияне сыграют с Фарерскими островами.