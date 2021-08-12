«Мои девчонки», «Третьим будешь?», «Задумался…»: в парке Дружбы появилась новая арт-зона

В парке дружбы установили арт-зону из тополя. Фото: МАУ "Парки Самары"

В парке Дружбы в Самаре появился новый деревянный арт-объект, созданный резчиком по дереву Сергеем Ключниковым. Сергей является автором всех работ из дерева, которые расположены в самарских парках, таких как Медведи, Красные собаки, Хранитель и Искуситель.

- Арт-объект включает в себя несколько разных, но в тоже время, дополняющих друг друга скульптур. "Третьим будешь?", "Задумался...", "Мои девчонки". Почему именно так - у вас есть огромный простор для фантазий, - рассказали представители МАУ «Парки Самары».

Новый арт-объект полностью вырезан из тополя, который когда-то рос на территории Струковского сада. Несмотря на то, что тополь является недолговечным деревом, новая арт-зона в парке Дружбе и других парках города еще долго будут радовать горожан.