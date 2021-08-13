Житель Тольятти насмерть забил посетителя ночного клуба

Полиция ищет свидетеля смертельной драки в ночном клубе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Тольяттинские полицейские ищут свидетеля драки в ночном клубе на Дзержинского, 54, которая произошла рано утром 16 апреля этого года.

Как стало известно, 56-летний мужчина умышленно нанес тяжкие телесные повреждения потерпевшему, от которых он скончался. В настоящее время преступника задержали, но объявили в розыск и свидетеля кровавой бойни.

- Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники уголовного розыска ищут свидетеля, который находился на месте происшествия в момент драки, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Приметы: мужчина на вид 30-35 лет, полного телосложения, волосы короткие русые. Он был одет в черно-белую футболку, синие джинсы и кроссовки «Nike». С собой у мужчины была черная сумка через плечо.

Сотрудники полиции просят тех, кто владеет информацией о местонахождении свидетеля, обратиться в отдел полиции или по телефонам 8 (8482) 93-46-20, 89608418107 или 112. Конфиденциальность гарантирована.