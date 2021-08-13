В Самаре открылся первый региональный центр обслуживания потребителей ресурсоснабжающих компаний

Сотрудники центра уже ждут клиентов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На площадке единого офиса приступили к работе специалисты "Самарагорэнергосбыта", "Самараэнерго", "Самарской сетевой компании", "Средневолжской газовой компании", "РКС Самара", "Самарской электросетевой компании" и "Регионального агентства энергоэффективных и информационных технологий".

«Сегодня мы открыли наш новый клиентский офис в РЦОП Самарской области. Здесь Самарагорэнергосбыт будет обслуживать как бытовых, так и коммерческих потребителей и оказывать весь спектр услуг, связанных с заключением и использованием договора энергоснабжения в Самаре» - сказал директор АО «СамГЭС» Ильнар Сулейманов.

Региональный центр обслуживания потребителей (РЦОП) помогает комфортно и комплексно решать вопросы электро-, газо-, водоснабжения, а также обратиться в ряд других ресурсоснабжающихорганизаций Самарской области.

РЦОП расположен по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, бизнес-центр «ЗИМ» (ранее ТЦ «Захар»), 2б этаж.

Центр работает с понедельника по четверг в приемные часы 8.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00. Единый справочный номер РЦОП: 8-800-201-63-63.