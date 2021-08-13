В Самаре прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка, которого мать оставила прикованным в кресле

Мать, которая оставила своих детей на 4 дня запертыми в квартире, задержана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 12 августа 2021 года, Самару потрясла новость о смерти годовалого малыша, которого родная мать оставила прикованным в детском кресле и оставила вместе с трехлетним братом на 4 дня. По данному происшествию уже возбуждено уголовное дело, мать двоих детей задержана.

Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту оставления несовершеннолетних в смертельной опасности. На место выезжал исполняющий обязанности прокурора Красноглинского района Самары Андрей Тукмаков.

В настоящее время в отношении 26-летней жительницы микрорайона Крутые ключи возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».