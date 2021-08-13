Экс-глава СОФЖИ Реналь Мязитов готовится подавать на УДО

Реналь Мязитов уже отбыл 2,10 года наказания Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарском районном суде 12 августа состоялось рассмотрение ходатайства бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова, которого обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Мязитов просил суд отложить оплату штрафа, но ему отказали.

Напомним, Мязитов в сговоре с тольяттинским бизнесменом Евгением Вагнером занимались мошенничеством на госконтрактах. Из-за их махинаций бюджет потерял около 59 миллионов рублей. Реналя Мязитова приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу 200 тысяч рублей.

Мязитов уже отбыл примерно половину срока в следственном изоляторе, поэтому уже имеет право ходатайствовать об условно досрочном освобождении. На прошедшем суде он сообщил, что готовится подавать на УДО.