В Москве 12 августа открылась выставка «Куйбышев – запасная столица»

Выставка будет проходить с 12 по 23 августа 2021 года

В Москве на станции метро «Выставочная» 12 августа открылась выставка «Куйбышев – запасная столица», которая посвящена 80-летию о дня принятия Государственным комитетом обороны СССР решения об учреждении «запасной столицы» в Куйбышеве и эвакуации столицы СССР Москвы. Выставка создана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Выставка в московском метро отражает ту часть истории Победы, которая писалась в Куйбышеве. На 32 стендах представлены более 150 уникальных фотографий и копий документов из запасной столицы.

Как отмечают организаторы выставки, она призвана напомнить людям об ответственности, достоинстве и верности, о чести и уважении к истории нашей страны. Жители России смогут не только узнать о ранее неизвестных фактах военных лет, но и задуматься, как была сохранена наша жизнь, непомерной ценной миллионов.

Выставка продлится с 12 по 23 августа 2021 года.