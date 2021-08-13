В Самаре 12 августа 2021 года под колеса внедорожника попала 90-летняя бабушка

Пешеход вышла на проезжую часть из-за припаркованного грузовика. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 9 часов утра, 12 августа 2021 года, на улице Маломосковская в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. 90-летняя бабушка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса внедорожника «Тойота»

- Пешеход вышла на проезжую часть в неустановленном для перехода месте из-за припаркованного грузовика. 34-летняя женщина на автомобиле «Тойота» допустила наезд на пешехода, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пожилая женщина получила телесные травмы и была госпитализирована в больницу. После осмотра врачами, ей было назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.