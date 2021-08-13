«Крылья Советов» анонсировали приезд Бейла

Вот такое сообщение появилось в инстаграме «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» в своем инстаграме намекнули на скорый приезд новичка. Сообщение футбольный клуб сопроводил видео с Гаретом Бейлом и подписью «Ждем Бейла (но не Гарета)».

Ранее нидерландские СМИ сообщали об интересе «Крыльев Советов» к защитнику «Эммена» Гленну Бейлу. Самарцы намерены были предложить 26-летинему голландцу долгосрочный контракт.

Называлась и сумма выкупа футболиста – 200 тысяч евро.

Напомним, после трех туров «Крылья» с нулем очков замыкают турнирную таблицу Российской премьер-лиги. В воскресенье, 15 августа, подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Рубином» в Казани.