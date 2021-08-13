Многодетная мама из Тольятти вышла в финал конкурса "Миссис Россия 2021"

Тольяттинка вышла в финал конкурса "Миссис Россия 2021". Фото - скриншот

Многодетная мама из Тольятти Лидия Макеева вышла в финал конкурса "Миссис Россия 2021".

Конкурс проводится с 1998 года, в нем принимают участие замужние женщины в возрасте от 22 до 50 лет, у которых есть дети.

Лидия Макеева из Тольятти замужем, у нее три дочери. Она уже 18 лет работает в школе, преподает английский язык.

Прежде, чем попасть в финал всероссийского конкурса, она в феврале этого года была признана "Миссис Тольятти 2021".

- Своим участием в конкурсе я хочу вдохновить всех женщин поверить в себя, в свои бесконечные возможности, - говорит Лидия Макеева.

Финал конкурса состоится в Москве уже завтра, 14 августа.