Самарский пловец, участник Олимпиады проведет онлайн мастер-класс в День физкультурника

Самарский олимпиец проведет онлайн мастер-класс

В Самарской области День физкультурника в предстоящие выходные проведут онлайн. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Онлайн-формат мероприятия связан с действующей эпидемиологической обстановкой в регионе. За последние сутки в Самарской области нашли 444 новых заразившихся.

Будет организован онлайн-турнир по шахматам, семейный конкурс, в котором команды родственников будут выкладывать видео с тренировками, также пройдет конкурс рисунков "90 лет ГТО".

Также пройдут стрим-марафоны по растяжке, аэробике, силовым тренировкам и другим направлениям. Приглашенным гостем на таких тренировках будет самарский пловец, участник Олимпийских игр в Токио Александр Кудашев.

Самые активные участники онлайн-мероприятий получат призы.

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