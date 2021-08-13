В Самарской области грузовик насмерть сбил пешехода

Грузовик сбил пешехода на трассе. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 13 августа, на трассе "Тольятти-Ягодное-Подстепки" водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, ДТП произошло примерно в 12 часов в районе 7 км трассы. Пешеход попал под грузовик, когда переходил дорогу. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, полицейские устанавливают подробности произошедшего.

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