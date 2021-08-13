Стали известны соперники «Крыльев Советов» в групповом этапе Кубка России

Первый матч самарцы проведут 22-23 сентября против «Знамени», второй – 27-28 октября против «Енисея». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России сезона 2021/2022. «Крылья Советов» сыграет в группе 9 с красноярским «Енисеем» и «Знаменем» из Подмосковного Ногинска.

Первый матч самарцы проведут 22-23 сентября против «Знамени», второй – 27-28 октября против «Енисея». Все игры «Крылья» проведут на выезде.

Красноярский «Енисей» выбил из Кубка России другого представителя Самарской области тольяттинский «Акрон».

«Знамя» обыграло «Коломну», раменский «Сатурн» и домодедовский «Пересвет». В составе команды из Ногинска выступают Ренат Янбаев, Роман Павлюченко и экс-футболист «Крыльев» Александр Самедов.