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Спорт13 августа 2021 15:38

Стали известны соперники «Крыльев Советов» в групповом этапе Кубка России

Самарцы сыграют с красноярским «Енисеем» и «Знаменем» из Ногинска
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первый матч самарцы проведут 22-23 сентября против «Знамени», второй – 27-28 октября против «Енисея».

Первый матч самарцы проведут 22-23 сентября против «Знамени», второй – 27-28 октября против «Енисея».

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России сезона 2021/2022. «Крылья Советов» сыграет в группе 9 с красноярским «Енисеем» и «Знаменем» из Подмосковного Ногинска.

Первый матч самарцы проведут 22-23 сентября против «Знамени», второй – 27-28 октября против «Енисея». Все игры «Крылья» проведут на выезде.

Красноярский «Енисей» выбил из Кубка России другого представителя Самарской области тольяттинский «Акрон».

«Знамя» обыграло «Коломну», раменский «Сатурн» и домодедовский «Пересвет». В составе команды из Ногинска выступают Ренат Янбаев, Роман Павлюченко и экс-футболист «Крыльев» Александр Самедов.