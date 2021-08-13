В Самаре больше всего заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 13 августа, нашли 444 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся выявили в областной столице, где 216 заболевших. Далее в списке по количеству новых случаев идут Тольятти (55), а также Красноярский и Волжский районы, где по 16.

В регионе 20 новых смертельных случаев. Умерли девять мужчин, самому младшему из которых было 39 лет, самому старшему - 79, а также 11 женщин в возрасте от 42 до 93 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 82 288 человек, из которых выздоровели 73 513, умерли 2 859.