В Самарской области на постоянной основе будут мониторить берега, чтобы убирать погибшую рыбу

В Самарской области будут регулярно мониторить береговую линию Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области на постоянной основе будут мониторить берега водоемов и оперативно очищать их от погибшей рыбы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Из-за сильной жары вода в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах прогрелась до 26 градусов. В таких условиях развиваются сине-зеленые водоросли из-за чего образуется нехватка кислорода. Специалисты считают, что это является основной причиной гибели рыбы текущим летом.

- К сожалению, те особи, которым не будет хватать кислорода, будут погибать. В экосиситеме такое происходит. Проблема с цветением воды в условиях климатических изменений глобальная и должна решаться в масштабе всего Волжского бассейна, - сказал замдиректора по науке Института экологии Волжского бассейна РАН Александр Файзулин.

О фактах каких-либо нарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов в Самарской области просят сообщать по телефонам горячей линии Средневолжского территориального управления Росрыболовства - 8 (846) 930-12-69.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все выжить не смогут: эксперт рассказал о климатических изменениях в Волге

Водоросли продолжают убивать рыбу даже после своей смерти (подробнее)

Массовая гибель рыбы в Волге в 2021 году: что происходит, и когда это закончится

Почему массовая гибель рыбы в Волге в 2021 году продолжается на территории Самарской области, и когда она закончится (подробности)