В Самарской области продолжает снижаться стоимость овощей

Единороссы продолжают следить за ценами на овощи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Активисты и депутаты "Единой России" продолжают следить за ценами на овощи в торговых точках Самарской области. Партия предложила меры по снижению стоимости так называемого "борщевого набора", и они, как показывает практика, работают.

Морковь, картофель, свекла, капуста, лук, а также огурцы и помидоры продолжают дешеветь. Об этом свидетельствуют данные Самарастата. Больше всего упала цена на картошку - почти 10 %.

В общественном контроле уверены, что стабилизировать ситуацию помогает активность местных производителей. Это отметила, в частности, председатель "социального" комитета самарской губдумы Марина Сидухина. На днях она вместе с координатором Штаба общественной поддержки партии Региной Воробьевой посетили городской рынок в Чапаевске.

- Стоимость "борщевого набора" по сравнению с июлем стала значительно ниже. Необходимо, чтобы каждый потребитель мог позволить себе прийти на рынок, на ярмарку, в магазин и купить то, что он считает для себя нужным, — заявила Марина Сидухина.

Она призналась, что и сама отдает предпочтение рынкам и ярмаркам, а не крупным торговым сетям, когда речь идет о покупке сезонных овощей.

Добавим, что единороссы отслеживают цены на овощи не только в Чапаевске, но и по всей области. Подобные проверки на днях прошли в Новокуйбышевске, Тольятти и Самаре.