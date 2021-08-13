Евгения Бухалова поздравили с почетным званием «Заслуженный артист РФ»

Евгений Бухалов получил заслуженную награду. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Указом Президента Российской Федерации художественному руководителю и директору ансамбля песни и танца «Волжские казаки» Евгению Бухалову присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ». С этим событием его поздравила министр культуры региона Татьяна Мрдуляш.

- Заслуженными артистами становятся люди, которые не просто работают в культуре, но и обогащают ее за счет своего таланта и трудолюбия. Евгения Васильевича знают и любят как яркую творческую личность, талантливого музыканта и руководителя, увлеченного своей работой, - подчеркнула Татьяна Мрдуляш.

Евгений Бухалов - потомственный казак, родился и вырос на самарской земле. В ансамбле он исполняет сольные партии и выступает в качестве автора. Под его руководством ансамбль неоднократно выезжал на выступления в «горячие точки» и более тридцати раз занимал призовые места на мероприятиях различного уровня в России и за рубежом.

Сегодня в сфере искусства и культуры региона трудится огромное количество талантливых людей, благодаря которым у жителей губернии есть возможность приобщиться к культурной жизни и заниматься творчеством. Благодаря реализации нацпроекта «Культура» и вниманию губернатора Дмитрия Азарова к вопросам культуры в регионе проходят события российского масштаба, восстанавливаются сельские дома культуры, модернизируются библиотеки и театры, оснащаются оборудованием и инструментами музыкальные школы.