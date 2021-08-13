Самарцев массово атакуют мотыльки

Мотыльки в Самарской области повсюду. Фото - соцсети

Массовое появление мотыльков вызвало беспокойство у самарцев. Жители региона размещают в соцсетях фотографии насекомых.

В соцсетях пишут, что "нашествие" мотыльков началось в четверг вечером. Они оказались повсюду - в городе, на дачах, в лесах. "Даже днем повсюду летают. Просто ужас", - пишут в постах в соцсетях.

Подобное явление не впервые встречается в Самарской области. О подобном уже сообщали в 2011 году, когда мелкие серые бабочки залетали в квартиры даже высотных домов, а в районе Барбошиной поляны насекомые ковром покрыли траву, кустарники и деревья.

До этого нашествие мотыльков область испытывала в 1985-м году.

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