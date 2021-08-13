Показатели ОЭЗ "Тольятти" достигли результатов времен до пандемии

В ОЭЗ "Тольятти" подвели итоги полугодия

Итоги работы в первом полугодии подвели в ОЭЗ "Тольятти". Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, положительная динамика отмечается по всем основным показателям резидентов.

За последние полгода объем инвестиций компаний составил 2,7 млрд рублей, что на 133% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка предприятий выросла на 83%, достигнув показателя в 4,7 млрд рублей. Количество рабочих мест на предприятиях ОЭЗ увеличилось в 4 раза.

- Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, связанную с угрозой распространения COVID-19, предприятия ОЭЗ "Тольятти" смогли сохранить стабильность, более того – продолжить успешное развитие, - сказал Богданов.

По его словам, добиться таких показателей удалось и благодаря решениям областного правительства, в частности, в период пандемии не были заморожены крупные инфраструктурные проекты.