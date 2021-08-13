В региональном центре "Мой дом" обучились 3,5 тысячи председателей советов домов

Председателей советов МКД обучают правовой грамотности

Активисты и депутаты «Единой России» приняли участие в обучающих семинарах для председателей советов многоквартирных домов (МКД) в Самарской области.

Региональный центр поддержки «Мой дом» создан по поручению главы региона, секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова.

Основной задачей центра является повышение правовой грамотности председателей советов МКД по защите прав жителей в сфере ЖКХ. За четыре месяца порядка 3,5 тысячи председателей приняли участие в сотне семинарах. Тренинги проходили в Самаре, Сызрани и Тольятти.

- Часто на встречах, личных приемах получаю от жителей вопросы о работе фонда капитального ремонта, регионального оператора по вывозу бытовых отходов. Люди затрагивают множество других актуальных тем. На этих семинарах они напрямую могут задать свои вопросы и получить ответы. Очень эффективный проект. Каждый раз после семинаров слышу от жителей слова благодарности за полученную теорию и практику, - сказал депутат самарской губернской думы Виктор Воропаев.