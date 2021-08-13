Самарцев предупреждают о новом виде мошенничества с фиктивными сертификатами о вакцинации

В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД России по Самарской области предупреждают о появлении нового вида мошенничества с фиктивными сертификатами о вакцинации, когда аферисты берут деньги, но документы не выдают.

В полиции призывают жителей региона быть бдительными и напоминают, что при покупке фиктивного сертификата существует риск передать мошенникам свои персональные данные, открыв доступ к информации о пенсионных накоплениях, данным на Госуслугах или паспортным данным.

Сейчас в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. На прививку можно записаться на Госуслугах, в своей поликлинике или пройти вакцинацию в круглосуточных и мобильных пунктах.