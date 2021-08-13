Изменилось расписание предстоящих матчей самарских "Крыльев Советов"

Изменилось расписание предстоящих матчей "Крыльев"

Изменилось расписание матчей 5-го и 6-го тура российской премьер-лиги, в которых сыграют самарские "Крыльев Советов". Изменения произошли по просьбе РФС в связи с подготовкой сборной России к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Домашняя игра пятого тура "Крыльев" с "Сочи" состоится 21 августа (суббота) и начнется в 21:00. В шестом туре самарцы на выезде встретятся с "Уфой", игра состоится 26 августа (четверг), начало матча - в 17:30 по самарскому времени.

В этом сезоне "Крылья" вернулись в премьер-лигу и после трех туров занимают последнее, 16-е место, оставаясь единственной командой в чемпионате, которая еще не сумела набрать ни одного очка.

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