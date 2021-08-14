Внимание, опасность: МЧС предупреждает о сильной жаре

Не забывайте про головные уборы! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти выходные с 14 по 16 августа в Самарской области сохраняется жара: воздух продолжит прогреваться до +35 °C, а каких отметок могут достигнуть столбики термометров днем на солнцепеке – остается только догадываться.

По данным Приволжского УГМС в северных и западных районах Самарской области в выходные будет чуть прохладнее, в южных и восточных – жарче. Возможны кратковременные дожди, но они пройдут по краю, а точнее, западным и восточным районам региона.

В связи с жарой облМЧС рекомендует беречь себя и близких: не выходить на солнце без головного убора, избегать физических нагрузок, пить побольше воды, соков и чая, надевать легкую и светлую одежду из натуральных тканей.

К понедельнику погода сильно не поменяется: днем ожидается +30-35 °C, переменная облачность без существенных осадков с небольшим ветром.