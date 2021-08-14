В многоэтажке на ул.Запорожской едва не погиб 95-летний пенсионер

На месте работали 7 единиц техники и 26 спасателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утро 14 августа жители пятиэтажки на ул.Запорожской, 43 проснулись из-за пожара. Три подъезда, почти 160 квартир буквально подскочили от воя сирен пожарных машин, которые подъехали к дому.

- К нам вызов поступил в 7.15 утра, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Масштабной эвакуации жильцов не потребовалось. Пожарные быстро смогли справиться с огнем – уже в 7.33 утра они объявили полную ликвидацию возгорания. На месте работали 7 единиц техники и 26 спасателей.

Что стало причиной ЧП? По словам пожарных, в квартире горели домашние вещи, огонь распространился на площади в 15 кв метров. Но из-за чего вспыхнуло пламя, теперь предстоит разбираться экспертам.

В пожаре пострадал мужчина 1926 года рождения. К сожалению, о его самочувствии на данный момент, пока не сообщается.