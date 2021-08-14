В Самарской области пятые сутки подряд специалисты подтверждают два десятка ковидных смертей

Среди погибших – не только пенсионеры, но и 28-летняя девушка и мужчина 39 лет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области за сутки ковид подтвердили у 442 человек, 190 из них – жители Самары. На втором месте по заболеваемости – Тольятти, там «корону» нашли у 62 пациентов. На третьем – Сызрань, там 17 заболевших.

Всего с начала пандемии положительные результаты на ковид получили 82 730 больных. С прошлой весны от коронавируса смогли вылечиться 73 716 пациентов, погибли - 2 879.

За последние сутки в регионе подтверждено 20 смертей, связанных с ковидом. Такая картина наблюдается последние 5 дней: более четырех сотен новых заболевших и 19-21 смертей от СOVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Среди погибших – не только пенсионеры, но и 28-летняя девушка и мужчина 39 лет, оба страдали заболеваниями эндокринной системы.

Медики просят жителей Самарской области не забывать носить маски, чаще мыть руки и избегать мест скопления людей.