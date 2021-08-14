Более трех тысяч человек в Самаре лишились холодной воды на восемь часов

Из-за утечки на трубопроводе без воды остались 40 многоквартирных домов Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В ночь с 13 на 14 августа в Куйбышевском районе специалисты «СКС» устраняли последствия утечки воды из трубопровода. Работу закончили быстрее, чем ожидали, но в итоге несколько десятков многоквартирных домов без воды провели 8 часов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, ЧП произошло на трубопроводе с холодной водой диаметром 500 мм, она проложена в частном секторе Куйбышевского района Самары.

«Рвануло» возле дома №17 на ул. Эльтонская. В итоге примерно с 10 часов вечера 13 августа до 6 утра 4 августа воды не было в десятках жилых домов:

- На время проведения работ без холодного водоснабжения остались потребители 40 многоквартирных жилых домов - это 3160 человек, 497 из них – дети, - сообщили в облМЧС. –

Изначально заявлялось, что воду дадут к 9 утра, но аварийные бригады сработали оперативно и устранили все неполадки быстрее.