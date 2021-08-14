Серебряный призер Олимпиады в Токио провела массовую зарядку для жителей Тольятти

В качестве соведущей знаменитая гандболиста пригласила активистку «Мы вместе» Ирину Долгополову Фото: Предоставлено "Комсомолке"

14 августа в России отмечается День физкультурника. В честь этого в УСК «Олимп» в Тольятти прошла массовая зарядка. На мероприятии побывали депутат Госдумы Владимир Бокк, зампредседателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева, глава Тольятти Николай Ренц, местные активисты и представители органов власти.

Массовую зарядку в этот раз провели серебряный призер Олимпиады в Токио гандболистка Ольга Фомина и местная активистка акции «Мы вместе» Ирина Долгополова.

Фомина призналась: поддержка соотечественников придавала ей сил. А Долгополова обратила внимание на то, сколько в городе появилось современных и удобных площадок для занятий спортом.

В этот же день провели финал традиционных для Тольятти «Семейных стартов», а еще наградили тренеров спортивных школ грамотами, благодарностями и памятными знаками «За служение людям» от разных органов власти Самарской области.

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