В Самарской области дожди идут на запад

В Самарскую область зайдут дожди Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

На запад Самарской области идут долгожданные дожди. А на территории всего региона немного снизится температура. В крупных городах области в воскресенье будет 28-30 градусов тепла. А вот местами на западе пройдет кратковременный дождь. Синоптики говорят, что это край мезоциклона, из-за которого поплыла Кубань.

- Активный атмосферный фронт с волнами приблизился к западным границам Поволжья. Его вектор перемещения направлен на восток, а вот скорость в наших районах значительно замедлится, - рассказали в Приволжском УГМС.

Здесь также отметили, что прохладные воздушные массы придут в северные и западные районы области. А вот в областной столице дождей не будет. При этом уже в понедельник температура снова вырастет - до 33 градусов минимум, в основном жарко будет на юге и на востоке области, в также в центральной ее части.

Из-за жары и сухости над Самарой висит дымка - эта мгла результат приходящего на территорию региона дыма от пожаров и пыльной бури из Казахстана.