Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье15 августа 2021 15:23

В Самарской области от коронавируса умерли еще 18 человек, 447 заболели

В регионе по-прежнему высокие цифры распространения опасной инфекции
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Самарской области продолжается борьба с коронавирусом

В Самарской области продолжается борьба с коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 августа в Самарской области подтвердились еще 447 случаев заболевание коронавирусом. Общее количество инфицированных за все время пандемии теперь - 83177.

- Больше всего новых заболевших нашли в Самаре - 147 человек. В Тольятти - 71, в Сызрани - 37, в Новокуйбышевске - 32, в Кинеле - 22, в Похвистневском, Кинель-Черкасском и Волжском районах - по 12, в Отрадном и Чапаевске - по 10. В остальных муниципалитетах зафиксировали менее 10 заболевших, - рассказали в региональном оперативном штабе.

К сожалению, высокими остаются и показатели по смертности от недуга. За сутки скончались еще 18 пациентов с Covid-19. Не пережили болезнь 10 женщин в возрасте от 39 до 87 лет и 8 мужчин, младшему из которых было 39 лет, а старшему 81 год. Общее количество умерших от инфекции с весны прошлого года в Самарской области 2897 человек.

Медики продолжают напоминать, что нужно носить маски и перчатки, мыть руки, а также соблюдать другие меры безопасности. Не стоит забывать и о вакцинации, которая активно проводится сейчас.