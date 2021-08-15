В Самарской области от коронавируса умерли еще 18 человек, 447 заболели

В Самарской области продолжается борьба с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 августа в Самарской области подтвердились еще 447 случаев заболевание коронавирусом. Общее количество инфицированных за все время пандемии теперь - 83177.

- Больше всего новых заболевших нашли в Самаре - 147 человек. В Тольятти - 71, в Сызрани - 37, в Новокуйбышевске - 32, в Кинеле - 22, в Похвистневском, Кинель-Черкасском и Волжском районах - по 12, в Отрадном и Чапаевске - по 10. В остальных муниципалитетах зафиксировали менее 10 заболевших, - рассказали в региональном оперативном штабе.

К сожалению, высокими остаются и показатели по смертности от недуга. За сутки скончались еще 18 пациентов с Covid-19. Не пережили болезнь 10 женщин в возрасте от 39 до 87 лет и 8 мужчин, младшему из которых было 39 лет, а старшему 81 год. Общее количество умерших от инфекции с весны прошлого года в Самарской области 2897 человек.

Медики продолжают напоминать, что нужно носить маски и перчатки, мыть руки, а также соблюдать другие меры безопасности. Не стоит забывать и о вакцинации, которая активно проводится сейчас.