Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2021 16:39

Видеоблогер показал, что сейчас происходит с Дачей со слонами в Самаре

В областной столице приступают к реставрации дачи купца Константина Головкина
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Блогер показал объект с высоты птичьего полета

Блогер показал объект с высоты птичьего полета

Фото: скриншот

Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял с высоты птичьего полета знаменитую дачу купца Константина Головкина - она же Дача со слонами. Он заявил, что в городе приступили к реставрации объекта, расположенного на улице Советской Армии.

Напомним, что ранее министерство культуры РФ искало подрядчика для работ на даче. Там необходимо провести восстановительные работы. Исполнителю по контракту обещали 17,4 млн рублей.

На базе "Дома со слонами" планируют сделать Международную архитектурную школу СамГТУ. Общий бюджет проекта - 70 млн рублей. Эти средства выделит Минкульт.

Смотреть видеосюжет
В Самаре приступили к реставрации «Дома со слонами»
В Самаре приступили к реставрации «Дома со слонами»
Есть предложения по съемке? Пиши сюда http://surl.li/rxre Подкинуть копеечку автору на развитие канала : https://www.donationalerts.com/r/chekin74