Видеоблогер показал, что сейчас происходит с Дачей со слонами в Самаре

Блогер показал объект с высоты птичьего полета Фото: скриншот

Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял с высоты птичьего полета знаменитую дачу купца Константина Головкина - она же Дача со слонами. Он заявил, что в городе приступили к реставрации объекта, расположенного на улице Советской Армии.

Напомним, что ранее министерство культуры РФ искало подрядчика для работ на даче. Там необходимо провести восстановительные работы. Исполнителю по контракту обещали 17,4 млн рублей.

На базе "Дома со слонами" планируют сделать Международную архитектурную школу СамГТУ. Общий бюджет проекта - 70 млн рублей. Эти средства выделит Минкульт.