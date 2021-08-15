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Происшествия15 августа 2021 18:38

Следователи опубликовали видео с места столкновения теплохода и катера в Самаре

Катер до сих пор не могут найти, по факту происшествия проводится проверка
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Вчера вечером, в субботу 14 августа, на Волге в Самаре произошло ЧП. В районе села Рождествено примерно в 21:30 столкнулись теплоход "Рейдовый - 3" с баржей и неустановленный катер. Маломерное судно после столкновения пропало.

На месте происшествия сейчас проводится поисковая операция. Как рассказывали правоохранители, теплоход был загружен песком. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Проверку по факту случившегося проводит Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. Следователи также опубликовали видео с места происшествия.

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Следователи опубликовали видео с места столкновения катера и теплохода в Самаре
Следователи опубликовали видео с места столкновения катера и теплохода в Самаре
Проверка по факту происшествия продолжается