Следователи опубликовали видео с места столкновения теплохода и катера в Самаре

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Вчера вечером, в субботу 14 августа, на Волге в Самаре произошло ЧП. В районе села Рождествено примерно в 21:30 столкнулись теплоход "Рейдовый - 3" с баржей и неустановленный катер. Маломерное судно после столкновения пропало.

На месте происшествия сейчас проводится поисковая операция. Как рассказывали правоохранители, теплоход был загружен песком. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Проверку по факту случившегося проводит Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. Следователи также опубликовали видео с места происшествия.