"Рубин" и "Крылья Советов" озвучили составы на матч 4-го тура РПЛ

Волжское дерби в Казани начнется в 21:00 15 августа Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Рубин" 15 августа принимает на "Ак Барс Арене" самарские "Крылья Советов". Игра начнется в 21:00. Тренеры уже озвучили составы команд.

Капитан "КС" сегодня - Александр Солдатенков. Хозяев на поле выведет Филип Уремович.

У "Крыльев" по сравнению с предыдущем матчем с тульским "Арсеналом" 4 изменения. Вместо Божина в центре защиты играет Чернов, в опорной зоне вместо Пруцева выйдет Витюгов, в атаке Сарвели и Онугху заменят Глушенков и Сергеев.

В целом расстановки на игру у Леонида Слуцкого и Игоря Осинькина выглядят следующим образом.

"Рубин": 22 Дюпин, 4 Бегич, 5 Уремович, 6 Хван, 7 Бакаев С., 8 Шатов, 14 Костюков, 28 Абильдгор, 31 Зотов, 77 Самошников, 99 Хакшабанович.

Запасные: 1 Медведев, 66 Янович, 10 Йевтич, 16 Мицуки, 19 Игнатьев И., 20 Игнатьев В., 21 Кварацхелия, 24 Савицкий, 27 Грицаенко, 38 Мусаев, 97 Нижегородов.

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 18 Зеффан, 3 Чернов, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 11 Ежов, 8 Витюгов, 21 Иванисеня, 17 Зиньковский, 15 Глушенков, 33 Сергеев.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 47 Божин, 50 Карпов, 7 Кабутов, 9 Пиняев, 13 Липовой, 25 Пруцев, 52 Смирнов, 10 Сарвели, 20 Онугха.

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