Мурашко поручил провести проверку Минздрава Самарской области из-за неблагополучной ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Самарской области остается неблагополучной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко инициировал проверку проблемных регионов, где наблюдается неблагополучная ситуация с коронавирусом. Самарская область вошла в число тех, куда приедет федеральная комиссия.

В Самарскую область с методологической и консультативной проверкой приедет специальная комиссия из Москвы. Специалисты будут проверять как работу медорганизаций в период пандемии, так и качество лечения больных коронавирусом.

- Специалисты проверят работу регионального министерства здравоохранения, дадут консультации и, при необходимости, помогут в работе, если что-то не так, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Стоит отметить, что инициатива провести проверку работы в Самарской области небезосновательна. По данным на 15 августа 2021 года, зарегистрировано еще плюс 447 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных за все время пандемии теперь - 83177. Кроме того, в регионе наблюдается ежедневный прирост смертности от коронавируса. Так, ежедневно фиксируется по 15-20 летальных случаев. Всего в Самарской области за пандемию скончались 2 897 человек.

В число регионов, где также отмечается нестабильная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, вошли также Севастополь, Тува, Коми и Магаданская область.