Самара оказалась в числе городов-лидеров спроса на детские гаджеты

Более 50 процентов продаж детских часов в Самарской области приходится на областную столицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вошла в топ-10 российских регионов по числу приобретенных накануне нового учебного года детских часов.

Летом 2021 года жители Самарской области приобрели в салонах МТС в 2,5 раза больше детских часов, чем годом ранее. Самой популярной моделью среди самарских родителей является Elari KidPhone 2 с GPS трекером по цене 1999 рублей и с абонентской платой 100 рублей, а наиболее часто приобретаемыми цветами – черный и розовый.

Более 50 процентов продаж детских часов в Самарской области приходится на областную столицу. Второе место по количеству приобретенных для школьников умных устройств занимает Тольятти, третье место разделили между собой Безенчук и Сызрань.

«Детские часы становятся все более популярным гаджетом и среди учащихся начальной школы, и среди их родителей. Они не потеряются, в отличие от смартфона, у них есть дополнительные важные функции, позволяющие обеспечивать безопасность детей и контролировать их местоположение и список контактов, и при этом в них нет ничего лишнего – например, отвлекающих от учебы игр. Если раньше первоклассникам покупали недорогие кнопочные телефоны или передавали «по наследству» старые аппараты, то сейчас родители чаще выбирают детские часы как недорогой первый гаджет со всеми необходимыми ребенку функциями», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Кроме Самарской области, в число регионов-лидеров по продажам детских часов вошли Москва и Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, а также «соседи» по Поволжью – Башкортостан и Татарстан.